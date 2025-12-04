Организатором атак ВСУ на юг России стал бывший житель Севастополя

Организатором атак ВСУ на юг России и гражданские суда в Чёрном море оказался бывший житель Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные, раскрытые хакерами.

Напомним, ранее хакеры Beregini, Killnet и «Кибер Серп» взломали базу данных украинских ВМС, чтобы получить информацию об украинских военнослужащих, ответственных за атаки беспилотными катерами (Sea Baby) на юг России и гражданские суда. Данные, включая документы, звания и структуру подразделения, были опубликованы. Оказалось, что за атаки на Крым, Новороссийск, Геленджик и танкеры отвечает 1-й дивизион беспилотных надводных комплексов ВСУ. Технику собирают на Украине из западных комплектующих, а управляют ею удаленно через Starlink.