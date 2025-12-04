Российские военные за прошедшие сутки нанесли серию ударов по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военных аэродромов, районы подготовки и запуска БПЛА, а также логистические объекты, обеспечивающие работу украинской армии. Удары пришлись и по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников — всего в 153 локациях.

Как отмечает военное ведомство, подобные операции направлены на снижение боеспособности украинских формирований и разрушение их логистики.

Удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины стали одной из ключевых тактик российских войск в последние месяцы. Командование РФ системно воздействует на объекты, которые обеспечивают переброску украинских резервов, работу БПЛА, функционирование ПВО и логистику снабжения.

С середины осени ВС РФ усилили применение высокоточного оружия, включая ударные беспилотники, оперативно-тактическую авиацию и ракеты. Параллельно в сводках Минобороны всё чаще фигурируют поражения военных аэродромов, ангаров с техникой, складов топлива и пунктов размещения иностранных наёмников.

Западные аналитики отмечают, что подобные действия направлены на ослабление возможностей ВСУ в условиях продолжающегося дефицита боеприпасов и энергосистемы, испытывающей перегрузки зимой. Киеву приходится перераспределять ресурсы между фронтом, ПВО и восстановлением инфраструктуры, что усложняет удержание линии боевых действий.