В Госдуме вступились за россиян, у которых забирают еду и напитки на концертах

Ситуация, когда на входе забирают принесённые из дома продукты, а внутри можно купить те же самые булочки и лимонад, не просто вызывает недоумение, а демонстрирует отсутствие внятного регулирования. Складывается впечатление, что под предлогом безопасности создаются искусственные барьеры для граждан. Люди справедливо возмущены подобными мерами, особенно когда речь идёт о детских мероприятиях. Недопустимо, чтобы каждая частная площадка устанавливала свои собственные правила и трактовала понятие безопасности так, как ей удобно.