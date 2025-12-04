В Госдуме вступились за россиян, у которых забирают еду и напитки на концертах
В Госдуме предлагают ввести единый стандарт для концертных залов, забирающих еду и напитки у зрителей
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Россияне жалуются, что на входе в концертные залы у зрителей часто забирают принесённые напитки и еду, при этом внутри в буфетах продаётся буквально то же самое. У этой ситуации нет внятного регулирования, поэтому депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш требует ввести единый, понятный для всех стандарт, который будет действовать по всей России.
Ситуация, когда на входе забирают принесённые из дома продукты, а внутри можно купить те же самые булочки и лимонад, не просто вызывает недоумение, а демонстрирует отсутствие внятного регулирования. Складывается впечатление, что под предлогом безопасности создаются искусственные барьеры для граждан. Люди справедливо возмущены подобными мерами, особенно когда речь идёт о детских мероприятиях. Недопустимо, чтобы каждая частная площадка устанавливала свои собственные правила и трактовала понятие безопасности так, как ей удобно.
Парламентарий призвал выработать правильный и справедливый подход, который действительно защитит людей, а не станет инструментом для давления на зрителя или стимулирования продаж в буфете.
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