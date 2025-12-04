Цены на новые квартиры в России могут вырасти почти на 6% в 2026 году

Цены на новые квартиры в России в 2026 году могут вырасти более чем на 5,5%, прогнозирует зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко. По его словам, в третьем квартале 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках уже выросла на 19% к году ранее и достигла 208 тысяч рублей.

В среднем жильё дорожает минимум на размер инфляции, а в следующем году рост цен превысит прогнозируемую инфляцию в 5,5%, пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Стоимость квартир в значительной степени будет зависеть от уровня инфляции и ключевой ставки Центробанка. Аксененко также уверен, что люксовые новостройки в крупных городах продолжат подорожание и останутся самым дорогим сегментом рынка.

Тем не менее эксперты прогнозируют падение цен на вторичное жильё после новогодних праздников. По словам специалистов, стабилизация ипотечных ставок и умеренный рост предложения способствуют небольшому снижению цен.