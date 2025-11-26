В России прогнозируют падение цен на вторичку после новогодних праздников

В январе 2026 года цены на вторичные квартиры в России, вероятно, снизятся на 2-5% по сравнению с ноябрём и декабрём 2025 года. Об этом рассказал инвестор Владимир Виноградов.

По его словам, это связано с сезонным спадом активности на рынке недвижимости после новогодних праздников и напряжённой конкуренцией среди продавцов, пытающихся завершить сделки в конце года. Кроме того, стабилизация ипотечных ставок и умеренный рост предложения способствуют небольшому снижению цен.

Виноградов в беседе с «Газетой.ru» дополнил, что средняя цена вторичной однокомнатной квартиры в крупных городах составит 8-10 млн рублей, двушки — 12-16 млн рублей, а трёшки — 15-20 млн рублей в зависимости от района. Эти цены строятся на данных об 6-8%-ном росте рынка в 2025 году и ожидаемом умеренном росте в 2026 году.

А ранее Life.ru писал, что к 2026 году средняя процентная ставка по ипотечным кредитам на покупку вторички снизится до 17%. По словам специалиста, для уже существующих ипотечных договоров и для первичного жилья процентные ставки значительно ниже.