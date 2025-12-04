В Турции призвали не наносить удары по энергетической инфраструктуре

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар выразил обеспокоенность состоянием энергетической инфраструктуры в Черноморском регионе и призвал стороны конфликта на Украине не допустить её включения в военные действия. Заявление было сделано на встрече с журналистами в Стамбуле, на которой присутствовали корреспонденты ТАСС.

Байрактар подчеркнул важность непрерывного функционирования энергетических объектов, включая морские транспортные коридоры и трубопроводы, такие как Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Министр указал, что остановка работы этих сооружений может привести к дестабилизации поставок энергии и сырья, что скажется на повседневных потребностях населения и экономик региона.

Особенно актуально данное заявление в свете недавних инцидентов с атаками на корабли в акваториях Турции. Сохранение работоспособности инфраструктуры гарантирует стабильность поставок нефти и природного газа, поддерживая энергетическую безопасность региона.

Ранее стало известно, что в Чёрном море был атакован третий за неделю российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Танкер был атакован в районе Черного моря, примерно в 120 километрах от турецкого побережья. По имеющейся информации, инцидент мог быть спровоцирован с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.