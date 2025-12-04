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Регион
Опубликовано 4 декабря 2025, 14:26

В Госдуме раскрыли главное условие для лишения Украины выхода к Чёрному морю

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может перекрыть Украине доступ к Чёрному морю, если Киев продолжит эскалацию конфликта. По его словам, решение будет иметь практическую цель — прекратить «пиратство», которое, как считает депутат, активно поддерживают украинские власти.

Колесник в беседе с «Лентой.ру» привёл в пример ситуацию с сомалийскими пиратами, которых удалось нейтрализовать после того, как их лишили доступа к морю, а на их территории образовалась новая страна Эритрея. Депутат предположил, что создание «серой зоны» и блокада выхода Украины к морю способны положить конец морскому пиратству и политической напряжённости.

Он добавил, что украинцы, по его мнению, стремятся к такому противостоянию из эмоциональных или необдуманных побуждений, и это только усугубляет конфликт.

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Ранее стало известно, что в Чёрном море был атакован российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Танкер подвергся нападению в акватории Чёрного моря на удалении приблизительно 120 километров от побережья Турции. В МИД РФ обвинили Киев в совершении очередного теракта в Чёрном море.

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Дарья Нарыкова
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