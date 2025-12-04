Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может перекрыть Украине доступ к Чёрному морю, если Киев продолжит эскалацию конфликта. По его словам, решение будет иметь практическую цель — прекратить «пиратство», которое, как считает депутат, активно поддерживают украинские власти.

Колесник в беседе с «Лентой.ру» привёл в пример ситуацию с сомалийскими пиратами, которых удалось нейтрализовать после того, как их лишили доступа к морю, а на их территории образовалась новая страна Эритрея. Депутат предположил, что создание «серой зоны» и блокада выхода Украины к морю способны положить конец морскому пиратству и политической напряжённости.

Он добавил, что украинцы, по его мнению, стремятся к такому противостоянию из эмоциональных или необдуманных побуждений, и это только усугубляет конфликт.

Ранее стало известно, что в Чёрном море был атакован российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Танкер подвергся нападению в акватории Чёрного моря на удалении приблизительно 120 километров от побережья Турции. В МИД РФ обвинили Киев в совершении очередного теракта в Чёрном море.