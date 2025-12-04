Российские генералы уже готовят план полного «отрезания» Украины от моря, заявил эксперт

Вопрос взятия Одессы и Николаева уже включён в оперативные планы для полного «отрезания» Украины от Чёрного моря. Об этом «Царьграду» заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

«Вопрос о взятии Одессы и Николаева пока ещё не стоит на повестке дня, но он уже в плане, чтобы вы запомнили», — утверждает он.

Баранец подчеркнул, что без установления контроля над этими портовыми городами Россия не сможет достичь полной победы на черноморском направлении и обеспечить беспрепятственное судоходство.

Эксперт описал механизм будущей морской блокады, которая будет включать уничтожение всех судов, следующих в украинские порты с военными грузами или наёмниками. Реализация этого плана превратит Украину в континентальное государство и нанесёт тяжёлый удар по её экономике, одновременно обеспечив России доминирование в северном Причерноморье, включая устье Дуная.