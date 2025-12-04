Российские генералы уже готовят план полного «отрезания» Украины от моря, заявил эксперт
Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999
Вопрос взятия Одессы и Николаева уже включён в оперативные планы для полного «отрезания» Украины от Чёрного моря. Об этом «Царьграду» заявил военный обозреватель Виктор Баранец.
«Вопрос о взятии Одессы и Николаева пока ещё не стоит на повестке дня, но он уже в плане, чтобы вы запомнили», — утверждает он.
Баранец подчеркнул, что без установления контроля над этими портовыми городами Россия не сможет достичь полной победы на черноморском направлении и обеспечить беспрепятственное судоходство.
Эксперт описал механизм будущей морской блокады, которая будет включать уничтожение всех судов, следующих в украинские порты с военными грузами или наёмниками. Реализация этого плана превратит Украину в континентальное государство и нанесёт тяжёлый удар по её экономике, одновременно обеспечив России доминирование в северном Причерноморье, включая устье Дуная.
Ранее в Госдуме заявили, что Россия не должна останавливаться, пока не дойдёт до пляжей Одессы. По словам депутатов, это исконно русская земля. В тот же список попали Киев, Полтава и Николаев.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.