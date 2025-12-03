Депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что Киев, Одесса, Полтава и Николаев являются русскими городами. Его слова приводит ТАСС.

«Нам просто нужно дойти туда, куда мы должны дойти. До наших городов — Киев, Полтава, Одесса, Николаев», — сказал Певцов.

Он также отказался обсуждать отмену заочных приговоров Киева против россиян, отметив, что после завершения конфликта Украину нельзя будет назвать государством, а часть земель и вовсе станет резервацией под властью Польши.

Ранее Певцов заявил, что украинский конфликт будет решаться лишь военным путём. Депутат также отмечается, что переговорный процесс сталкивается с серьёзным сопротивлением, и многие «противники» будут стремятся помешать реализации мирного плана.