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Опубликовано 3 декабря 2025, 04:59

Певцов назвал Киев, Полтаву, Одессу и Николаев русскими городами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что Киев, Одесса, Полтава и Николаев являются русскими городами. Его слова приводит ТАСС.

«Нам просто нужно дойти туда, куда мы должны дойти. До наших городов — Киев, Полтава, Одесса, Николаев», — сказал Певцов.

Он также отказался обсуждать отмену заочных приговоров Киева против россиян, отметив, что после завершения конфликта Украину нельзя будет назвать государством, а часть земель и вовсе станет резервацией под властью Польши.

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Ранее Певцов заявил, что украинский конфликт будет решаться лишь военным путём. Депутат также отмечается, что переговорный процесс сталкивается с серьёзным сопротивлением, и многие «противники» будут стремятся помешать реализации мирного плана.

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