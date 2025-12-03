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Опубликовано 3 декабря 2025, 03:18

Дмитрий Певцов: Россия должна дойти до пляжей Одессы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский конфликт будет решаться лишь военным путём. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

«Мне кажется, всё равно вопрос о наступлении мира на земле, на нашей исконной русской земле, в этой войне между псевдогосударством Украина и нами, он будет решаться военным путем в любом случае. Чтобы мы в конце концов ездили в Одессу отдыхать, на пляжах купались. Именно так решается этот вопрос», — заявил Певцов.

Депутат также отмечается, что переговорный процесс сталкивается с серьёзным сопротивлением, и многие «противники» будут стремятся помешать реализации мирного плана.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам, но может добиться целей СВО и военным путём. Глава государства обратил внимание Киева и Европы на неизбежность повторения ситуаций, аналогичных Купянскому сценарию, на других ключевых участках линии соприкосновения.

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