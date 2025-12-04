ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 декабря 2025, 17:18

Путин назвал мирные переговоры лучшим способом разрешить конфликт на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Властям Украины необходимо осознать, что наилучшим путём для разрешения конфликта являются мирные переговоры. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Я уже говорил ранее, что для них главное осознать, что наилучший способ решить проблемы — это переговоры», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства напомнил, что Москва ещё в 2022 году предпринимала попытки начать диалог с украинскими властями. Он также охарактеризовал недавнюю встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом как конкретную и содержательную, отметив её практическую направленность.

Путин: Бои в зоне СВО прекратятся после ухода ВСУ
Путин: Бои в зоне СВО прекратятся после ухода ВСУ

В интервью российский лидер также заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп искренне заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине. По словам Путина, у американского президента есть собственное видение путей мирного урегулирования, и его мотивы носят во многом гуманитарный характер. Президент РФ отметил, что Трамп неоднократно высказывался о необходимости минимизации человеческих потерь, что свидетельствует о его серьёзных намерениях.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar