Путин заявил о желании России завершить развязанную Западом войну на Украине
Обложка © kremlin.ru
Россия стремится к завершению конфликта, который был спровоцирован Западом через Украину. Об этом в интервью телеканалу India Today заявил российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что СВО — это не начало войны, а попытка её закончить.
«(Мы хотим) закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины», — сказал глава государства.
Президент отметил, что Москва на протяжении восьми лет стремилась к мирному урегулированию украинского кризиса. Он также заявил, что для Киева ключевым шагом к разрешению конфликта является признание важности переговоров.
Ранее Путин заявил, что президент США Дональд Трамп действительно стремится как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, у американского лидера есть собственное видение мирного урегулирования, и его мотивы во многом гуманитарные.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.