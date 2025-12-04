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Опубликовано 4 декабря 2025, 16:52

Путин заявил о желании России завершить развязанную Западом войну на Украине

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Россия стремится к завершению конфликта, который был спровоцирован Западом через Украину. Об этом в интервью телеканалу India Today заявил российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что СВО — это не начало войны, а попытка её закончить.

«(Мы хотим) закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины», — сказал глава государства.

Президент отметил, что Москва на протяжении восьми лет стремилась к мирному урегулированию украинского кризиса. Он также заявил, что для Киева ключевым шагом к разрешению конфликта является признание важности переговоров.
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Ранее Путин заявил, что президент США Дональд Трамп действительно стремится как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, у американского лидера есть собственное видение мирного урегулирования, и его мотивы во многом гуманитарные.

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Наталья Демьянова
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