Глава государства Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что причина длительного конфликта в Донбассе заключается в отказе Украины вывести свои войска из региона. По словам президента, Россия многократно предлагала Киеву мирное решение проблемы, но украинская сторона предпочла продолжение боевых действий.

Путин подчеркнул, что местное население Донбасса высказалось за независимость в ходе референдума, что фактически означало невозможность дальнейшего пребывания украинских военных на территории региона. Российское руководство настоятельно призывало Украину уважать волю народа и прекратить агрессию, однако, по словам Путина, Киев проигнорировал эти призывы.

«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», — заявил Путин.

Современная ситуация, по мнению российского лидера, возникла из-за упорства украинской стороны в ведении боевых действий вопреки воле населения и международному праву. Путин выразил сожаление по поводу неоправданных человеческих страданий и разрушений, сопровождающих конфликт.

При сохранении текущей динамики российские войска могут полностью освободить Донбасс в течение года. Такое мнение высказывал военный эксперт, подчеркнув, что сроки зависят от многих факторов, включая возможное введение дополнительных сил и отсутствие мирного соглашения.