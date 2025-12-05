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Опубликовано 5 декабря 2025, 07:32

Моди в беседе с Путиным поддержал усилия по скорейшему миру на Украине

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Нью-Дели подчеркнул, что Индия продолжает регулярно обмениваться с Россией оценками ситуации вокруг Украины. Он заявил, что полностью поддерживает «позицию скорейшего установления мира» и любые усилия, которые могут приблизить прекращение конфликта.

«Мы должны все работать сообща… Я уверен, что мир вновь пойдёт по этому пути», — сказал Моди, отметив, что Нью-Дели выступает за дипломатические шаги, а не эскалацию.

Путин, в свою очередь, рассказал, что накануне подробно проинформировал индийского премьера о ситуации на украинском направлении и контактах с США по возможным условиям урегулирования. Он поблагодарил Моди за внимание и вклад Индии в попытки найти мирное решение. Индийский премьер заговорил по-русски, чем удивил Путина и прессу.

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Андрей Бражников
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