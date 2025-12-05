Моди в беседе с Путиным поддержал усилия по скорейшему миру на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Нью-Дели подчеркнул, что Индия продолжает регулярно обмениваться с Россией оценками ситуации вокруг Украины. Он заявил, что полностью поддерживает «позицию скорейшего установления мира» и любые усилия, которые могут приблизить прекращение конфликта.

«Мы должны все работать сообща… Я уверен, что мир вновь пойдёт по этому пути», — сказал Моди, отметив, что Нью-Дели выступает за дипломатические шаги, а не эскалацию.

Путин, в свою очередь, рассказал, что накануне подробно проинформировал индийского премьера о ситуации на украинском направлении и контактах с США по возможным условиям урегулирования. Он поблагодарил Моди за внимание и вклад Индии в попытки найти мирное решение. Индийский премьер заговорил по-русски, чем удивил Путина и прессу.