Украинский офицер предрёк скорую битву за Краматорск

Российские военные уже в скором времени могут оказаться на подступах к Краматорску в ДНР, украинским солдатам придётся срочно решать вопросы с обороной города, которой сейчас фактически нет. Об этом заявил в соцсети офицер ВСУ с позывным Алекс.

Он напомнил, что российские войска уже усилили свою активность в направлении Малиновки, от которой от Краматорска остаётся каких-то 16 километров. Украинский военный посетовал, что ВСУ отступают слишком быстро и не пытаются «зацепиться», что грозит скорой потерей не только Краматорска, но и других крупных городов.

«С подобной тенденцией со временем может спокойно встать вопрос обороны города Краматорск», — пояснил Алекс.

Ранее командир запрещённого в России батальона «Айдар»* Станислав Бунятов в соцсетях заявил, что Краматорску в ДНР грозит полное уничтожение инфраструктуры, если ВС России продвинутся к Малиновке. По его словам, в таком случае точки запуска российских беспилотников окажутся настолько близко, что смогут «быстро уничтожить цивилизацию в городе».

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