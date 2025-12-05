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Опубликовано 5 декабря 2025, 09:45

Силы Черноморского флота поразили 7 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Минобороны РФ сообщило, что силы Черноморского флота за последнюю неделю уничтожили семь украинских безэкипажных катеров.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении МО.

Российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море
Российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море

Тем временем пророссийские хакерские группы объявили о взломе базы данных украинских ВМС. Как рассказал источник из объединения Beregini, на правах анонимности, их участники вместе с Killnet и «Кибер Серпом» получили доступ к информации о бойцах ВСУ, работающих с морскими дронами. По его словам, целью атаки были данные военнослужащих, связанных с эксплуатацией безэкипажных катеров типа Sea Baby, включая имена, звания и профессиональные специализации.

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Николь Вербер
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