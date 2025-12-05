Силы Черноморского флота поразили 7 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Тем временем пророссийские хакерские группы объявили о взломе базы данных украинских ВМС. Как рассказал источник из объединения Beregini, на правах анонимности, их участники вместе с Killnet и «Кибер Серпом» получили доступ к информации о бойцах ВСУ, работающих с морскими дронами. По его словам, целью атаки были данные военнослужащих, связанных с эксплуатацией безэкипажных катеров типа Sea Baby, включая имена, звания и профессиональные специализации.