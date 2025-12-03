Российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море

Силы Черноморского флота РФ ликвидировали два безэкипажных катера украинской армии в северо-западной части акватории Чёрного моря. Соответствующая информация появилась в сводке от Министерства обороны России.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — указано в сообщении ведомства.

Вместе с тем в сводке военного ведомства значится, что за прошедшие сутки российские расчёты средств противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 251 беспилотник самолётного типа, принадлежащий противнику. Кроме того, российская армия нанесла комплексный удар по военной инфраструктуре, используемой в интересах украинских вооружённых формирований. Целями поражения стали объекты транспортного и энергетического комплекса, цех, занимающийся сборкой беспилотников дальнего действия, а также многочисленные пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников, всего в 145 районах.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли массированные удары по объектам на территории нескольких украинских областей. Особое внимание было уделено инфраструктуре Одесской области, где цели атаковались ударными беспилотниками типа «Герань». По данным российской стороны, именно там располагалась инфраструктура, используемая для запуска безэкипажных катеров.