29 ноября, 09:17

Наши парни отомстили ВСУ за удары по гражданским объектам России

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в ночь на 29 ноября нанесли удары по объектам на территории Украины. Как сообщили в Минобороны, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса и объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. Удар назвали ответом на атаки, которые украинские силы наносили по гражданским объектам в России.

«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Военный эксперт раскрыл будущее фронта после завершения СВО
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска за последнюю неделю освободили восемь населённых пунктов. Южная группировка взяла под контроль Звановку, Петровское, Иванополье и Васюковку в Донецкой Народной Республике. В это же время силы Восточной группировки продвинулись глубже в оборону противника, освободив Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Затишье и Новое Запорожье в Запорожской области. Подразделения эффективно противостояли попыткам противника восстановить коммуникации и обеспечивали безопасность на освобождённых территориях.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

