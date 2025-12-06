Путин в Индии
6 декабря, 10:30

Российский бодибилдер устроил погром в Лаосе после приёма местного обезбола

Обложка © Telegram / SHOT

В Лаосе полиция задержала российского бодибилдера и владельца московского фитнес-клуба, который собирался устроить самосожжение и вёл себя неадекватно после употребления сильнодействующих азиатских обезболивающих. О случившемся пишет SHOT.

43-летний спортсмен путешествовал по Азии. Он рассказал знакомым, что сломал руку в Камбодже и вынужден пить таблетки от боли. Однако позже у него начались проблемы с психикой, которые бодибилдер связал как раз с обезболом. Россиянин попал в неврологическое отделение в столице Лаоса Вьентяне, но оттуда сбежал и начал громить витрину магазина. По словам полицейских, спортсмен грозился убить случайных прохожих, кидался под машины и кричал, что сожжёт себя. Сейчас знакомые россиянина ищут его родственников, чтобы те забрали его из Лаоса в Москву для лечения в клинике.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда закрыли подпольное казино на острове Пханган, где играли в карты иностранцы, в том числе граждане России. Жители района заметили подозрительную активность возле арендованного дома — у входа регулярно парковались мотоциклы, а за плотно закрытыми шторами мелькали люди, играющие в карты. Казино незаконно открыл предприимчивый россиянин.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

