Российский бодибилдер устроил погром в Лаосе после приёма местного обезбола
Обложка © Telegram / SHOT
В Лаосе полиция задержала российского бодибилдера и владельца московского фитнес-клуба, который собирался устроить самосожжение и вёл себя неадекватно после употребления сильнодействующих азиатских обезболивающих. О случившемся пишет SHOT.
43-летний спортсмен путешествовал по Азии. Он рассказал знакомым, что сломал руку в Камбодже и вынужден пить таблетки от боли. Однако позже у него начались проблемы с психикой, которые бодибилдер связал как раз с обезболом. Россиянин попал в неврологическое отделение в столице Лаоса Вьентяне, но оттуда сбежал и начал громить витрину магазина. По словам полицейских, спортсмен грозился убить случайных прохожих, кидался под машины и кричал, что сожжёт себя. Сейчас знакомые россиянина ищут его родственников, чтобы те забрали его из Лаоса в Москву для лечения в клинике.
