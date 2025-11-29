Россиянка чуть не погибла, ударившись о скалы на каяке в Таиланде

Российская туристка едва не погибла во время прогулки на каяке у острова Пхукет. Москвичку Викторию сильным течением занесло и накрыло волной, после чего выбросило на скалы.

Видео © SHOT

Как выяснил SHOT, 38-летняя женщина смогла спастись благодаря тому, что на ней был спасательный жилет с телефоном в водонепроницаемом чехле. Она оперативно отправила геолокацию родственникам, которые вызвали спасателей.

Пострадавшая отделалась сильными ссадинами на руках и повреждениями мягких тканей, переломов врачи не обнаружили. Её состояние сейчас стабильное.

