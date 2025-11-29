Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 11:58

Россиянка чуть не погибла, ударившись о скалы на каяке в Таиланде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nitinut380

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nitinut380

Российская туристка едва не погибла во время прогулки на каяке у острова Пхукет. Москвичку Викторию сильным течением занесло и накрыло волной, после чего выбросило на скалы.

Видео © SHOT

Как выяснил SHOT, 38-летняя женщина смогла спастись благодаря тому, что на ней был спасательный жилет с телефоном в водонепроницаемом чехле. Она оперативно отправила геолокацию родственникам, которые вызвали спасателей.

Пострадавшая отделалась сильными ссадинами на руках и повреждениями мягких тканей, переломов врачи не обнаружили. Её состояние сейчас стабильное.

Названа причина загадочной смерти туристов в стамбульском отеле
Названа причина загадочной смерти туристов в стамбульском отеле

Ранее Life.ru рассказывал, что российский турист из Новосибирска оказался в ловушке в затопленном отеле New Season Square в тайской провинции Сонгкхла. Вместе с ним в здании оказалось ещё около 50 гостей, включая детей, — все они не могли покинуть отель из-за сильнейшего наводнения.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • таиланд
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar