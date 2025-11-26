Названа причина загадочной смерти туристов в стамбульском отеле
A Haber: Туристы из ФРГ в Стамбуле могли погибнуть от фосфида алюминия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski
В Стамбуле погибшие туристы из Германии могли отравиться фосфидом алюминия, который применялся в отеле Harbour Suites для обработки от насекомых. Об этом сообщает A Haber.
За несколько часов до появления симптомов в гостинице проводили дезинсекцию от клопов. Токсин, содержащийся в препарате, мог проникнуть в номер через вентиляцию ванной и вызвать отравление всей семьи. Кроме того, задержанный сотрудник компании, занимавшейся обработкой, не имел нужных сертификатов для работы с опасными химикатами.
Напомним, 14 ноября мать и двое её детей из Германии скончались в стамбульском отеле Harbour Suites. В качестве предполагаемой версии выдвигалось пищевое отравление. На следующий день были госпитализированы ещё двое туристов из этого отеля. В результате следственных мероприятий власти Стамбула опечатали отель.
