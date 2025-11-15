Ещё двоих туристов экстренно госпитализировали из отеля в Стамбуле

В Стамбуле из отеля, где ранее скончались трое туристов из Германии, госпитализированы ещё двое постояльцев. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Ещё двое туристов-постояльцев того же отеля госпитализированы с жалобами на рвоту», — говорится в сообщении.

В ходе расследования обстоятельств гибели трёх туристов из Германии правоохранительные органы провели ряд задержаний. По оперативной информации, под стражу взяты четверо подозреваемых, включая торговцев уличной едой – мидиями и рахат-лукумом, а также владельца одного из ресторанов. Параллельно следователи организовали допросы персонала гостиницы, где проживали погибшие. Среди тех, кто давал показания, значатся работники кухни, которые должны были располагать информацией о качестве питания постояльцев.

Ранее Life.ru писал, что в результате инцидента с вероятным пищевым отравлением в Стамбуле оборвались жизни матери и её двоих детей-дошкольников. Мужчина, являющийся отцом погибших детей, в настоящий момент находится в крайне тяжёлом состоянии под наблюдением врачей. Как выяснилось, пострадавшие были туристами, прилетевшими в страну на отдых из Германии.