Причина смерти туристки и её детей в Стамбуле может быть не связана с отравлением

Гибель немецкой туристки и её двух маленьких детей в Стамбуле могла быть связана не с отравлением, как предполагалось ранее, а с внешним вмешательством. Газета Sabah пишет, что прокуратура зафиксировала дело как «подозрительную смерть» и поручила отделу по расследованию убийств изучить версии убийства или суицида.

Во время вскрытия у детей обнаружили синяки на коленях и признаки кровоизлияний в желудке, но явных следов пищевого отравления специалисты не нашли. По делу уже задержаны продавцы мидий и рахат-лукума, владелец ресторана и ещё один человек. Допрошены сотрудники отеля и повара.

Напомним, что в Стамбуле мать и двое её детей — трёх и шести лет — скончались после предполагаемого пищевого отравления. Отец сейчас находится в реанимации. Семья прилетела на отдых из Германии.