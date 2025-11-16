В Стамбуле опечатали отель после смертельного отравления туристов

Власти Стамбула опечатали гостиницу Harbour Suites после того, как трое её постояльцев скончались от предполагаемого пищевого отравления. Соответствующая информация была распространена телеканалом NTV.

«Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ, опечатана. Гостей разместили в других отелях», — передает телеканал.

Полиция, завершившая первичный осмотр гостиницы, установила, что дезинсекционные работы проводились за несколько дней до происшествия, но лишь на нулевом этаже, в то время как погибшая семья из Германии проживала на первом.