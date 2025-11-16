Россия и США
16 ноября, 11:23

В Стамбуле опечатали отель после смертельного отравления туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thomas koch

Власти Стамбула опечатали гостиницу Harbour Suites после того, как трое её постояльцев скончались от предполагаемого пищевого отравления. Соответствующая информация была распространена телеканалом NTV.

«Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ, опечатана. Гостей разместили в других отелях», — передает телеканал.

Полиция, завершившая первичный осмотр гостиницы, установила, что дезинсекционные работы проводились за несколько дней до происшествия, но лишь на нулевом этаже, в то время как погибшая семья из Германии проживала на первом.

Гостей отеля в Стамбуле переселили после смертельного отравления туристов

Напомним, что в Стамбуле мать и двое её детей — трёх и шести лет — скончались после предполагаемого пищевого отравления. Отец сейчас находится в реанимации. Семья прилетела на отдых из Германии. В субботу из этого же отеля с признаками пищевого отравления в больницу были доставлены ещё двое иностранных туристов — граждане Италии и Марокко. Их состояние здоровья не вызывает серьёзных опасений у медиков

