В Стамбуле опечатали отель после смертельного отравления туристов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thomas koch
Власти Стамбула опечатали гостиницу Harbour Suites после того, как трое её постояльцев скончались от предполагаемого пищевого отравления. Соответствующая информация была распространена телеканалом NTV.
«Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ, опечатана. Гостей разместили в других отелях», — передает телеканал.
Полиция, завершившая первичный осмотр гостиницы, установила, что дезинсекционные работы проводились за несколько дней до происшествия, но лишь на нулевом этаже, в то время как погибшая семья из Германии проживала на первом.
Напомним, что в Стамбуле мать и двое её детей — трёх и шести лет — скончались после предполагаемого пищевого отравления. Отец сейчас находится в реанимации. Семья прилетела на отдых из Германии. В субботу из этого же отеля с признаками пищевого отравления в больницу были доставлены ещё двое иностранных туристов — граждане Италии и Марокко. Их состояние здоровья не вызывает серьёзных опасений у медиков
