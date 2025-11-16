Гостей отеля в Стамбуле переселили после смертельного отравления туристов

Гостей стамбульской гостиницы, где трое постояльцев скончались, предположительно, из-за отравления продуктами быстрого питания, разместили в других отелях. Такой информацией делится портал T24.

Как уточняется в сообщении, соответствующее решение было принято после того, как полиция завершила необходимые следственные мероприятия в здании гостиницы.

Ранее стало известно, что в отеле Harbour Suites Old City в популярном туристическом районе Фатих с 9 ноября проживала семья из Германии. Трое её членов, включая двух детей трёх и шести лет, скончались в медицинском учреждении после употребления фаршированных мидий и картофеля в одном из заведений района Бешикташ. По решению прокуратуры это кафе было временно закрыто. Ещё один член семьи в настоящее время находится в реанимационном отделении.

В субботу из этого же отеля с признаками пищевого отравления в больницу были доставлены ещё двое иностранных туристов — граждане Италии и Марокко. Их состояние здоровья не вызывает серьёзных опасений у медиков. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования были задержаны семь человек, включая четверых сотрудников предприятий общественного питания, которые посещались иностранными гостями. Также арестованы работник отеля и два сотрудника компании, занимавшейся дезинсекцией помещений гостиницы.