В Стамбуле на станции метро обвалился грунт, из-под завалов спасли двух рабочих

В центре Стамбула на строительной площадке станции метро «Кабаташ» произошло частичное обрушение. В результате инцидента, случившегося в ночь с пятницы на субботу, пятеро рабочих оказались под завалами. Все они были успешно спасены, как позднее подтвердили городские власти.

«Обвал грунта произошёл на строительной площадке станции метро «Кабаташ» в районе Бешикташ. Под завалами остаются люди, прибывшие на место спасатели ведут спасательную операцию», — говорится в сообщении.

Муниципалитет Стамбула позднее уточнил, что из пяти оказавшихся в ловушке строителей трое смогли выбраться самостоятельно, тогда как двоим другим потребовалась помощь спасателей. Состояние здоровья всех спасённых рабочих оценивается как удовлетворительное.

Строящаяся станция «Кабаташ» расположена на берегу пролива Босфор и должна стать конечной остановкой новой линии метро М7. Открытие станции запланировано на 2027 год, но реализация проекта неоднократно сталкивалась с задержками, в основном из-за обнаружения множественных археологических находок в процессе прокладки маршрута.

