В Стамбуле на станции метро обвалился грунт, из-под завалов спасли двух рабочих
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik
В центре Стамбула на строительной площадке станции метро «Кабаташ» произошло частичное обрушение. В результате инцидента, случившегося в ночь с пятницы на субботу, пятеро рабочих оказались под завалами. Все они были успешно спасены, как позднее подтвердили городские власти.
«Обвал грунта произошёл на строительной площадке станции метро «Кабаташ» в районе Бешикташ. Под завалами остаются люди, прибывшие на место спасатели ведут спасательную операцию», — говорится в сообщении.
Муниципалитет Стамбула позднее уточнил, что из пяти оказавшихся в ловушке строителей трое смогли выбраться самостоятельно, тогда как двоим другим потребовалась помощь спасателей. Состояние здоровья всех спасённых рабочих оценивается как удовлетворительное.
Строящаяся станция «Кабаташ» расположена на берегу пролива Босфор и должна стать конечной остановкой новой линии метро М7. Открытие станции запланировано на 2027 год, но реализация проекта неоднократно сталкивалась с задержками, в основном из-за обнаружения множественных археологических находок в процессе прокладки маршрута.
Недавно чрезвычайное происшествие произошло в центре Рима — обрушение исторической башни Торре-дей-Конти, в результате которого пострадали минимум четыре человека. Инцидент случился на территории знаменитых Императорских форумов при проведении реставрационных работ. Все пострадавшие являются рабочими, занятыми на реконструкции архитектурного памятника.
