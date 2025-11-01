Двое рабочих сорвались с крыши пятиэтажки в Химках, один разбился насмерть

В подмосковных Химках двое рабочих сорвались с крыши пятиэтажного дома во время установки снегозадержателей, один из мужчин скончался на месте, второй с тяжёлыми травмами госпитализирован. О трагедии сообщает подмосковный главк СК РФ.

«Следователем следственного отдела по городу Химки возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при выполнении высотных работ (часть 2 статьи 216 УК РФ)», — сказано в тексте.

ЧП произошло 31 октября. Сейчас следователи назначили экспертизы и допрашивают очевидцев. Химкинская городская прокуратура даст оценку законности привлечения пострадавших к трудовой деятельности, а также изучит соблюдение работодателем норм охраны труда и техники безопасности.

Ранее сообщалось, что двое жителей посёлка Литовко Амурского района Хабаровского края погибли во время рытья траншеи. Трагедия произошла 21 октября, когда трое односельчан прокладывали трубопровод к частному дому. Один мужчина работал наверху на экскаваторе, двое находились на дне траншеи. Внезапно произошёл обвал грунта с откоса, и двоих рабочих насмерть засыпало землёй.