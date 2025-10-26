Двое мужчин были погребены заживо во время рытья траншеи в Хабаровском крае
Обложка © Telegram / Хабаровский Следком
Двое жителей поселка Литовко Амурского района Хабаровского края погибли во время рытья траншеи. О происшествии сообщило 26 октября региональное управление Следственного комитета.
Трагедия произошла 21 октября, когда трое односельчан прокладывали трубопровод к частному дому. Один мужчина работал наверху на экскаваторе, двое находились на дне траншеи.
По данным СК, произошёл обвал грунта с откоса, и двоих рабочих засыпало землёй. Прибывшие спасатели извлекли их тела без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее Life.ru сообщал, что при мощном взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске в Челябинской области погибли 13 человек. Спасатели до сих пор разбирают там завалы в поисках возможных выживших.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.