Двое мужчин были погребены заживо во время рытья траншеи в Хабаровском крае

Двое жителей поселка Литовко Амурского района Хабаровского края погибли во время рытья траншеи. О происшествии сообщило 26 октября региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла 21 октября, когда трое односельчан прокладывали трубопровод к частному дому. Один мужчина работал наверху на экскаваторе, двое находились на дне траншеи.

По данным СК, произошёл обвал грунта с откоса, и двоих рабочих засыпало землёй. Прибывшие спасатели извлекли их тела без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия.

