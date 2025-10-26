Тело ещё одного погибшего нашли при разборе завалов на заводе в Копейске

Число погибших при мощном взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске достигло 13 человек. Инцидент произошёл вечером 22 октября, а спасатели продолжают разбирать завалы в поисках возможных пострадавших. Об этом сообщило издание «Сапа» со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с ситуацией.