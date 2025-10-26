Тело ещё одного погибшего нашли при разборе завалов на заводе в Копейске
Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Число погибших при мощном взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске достигло 13 человек. Инцидент произошёл вечером 22 октября, а спасатели продолжают разбирать завалы в поисках возможных пострадавших. Об этом сообщило издание «Сапа» со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с ситуацией.
В результате взрыва пострадали 29 человек, из них ранее местонахождение 11 было подтверждено. Серия взрывов вызвала крупный пожар, осложнивший работу спасателей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, основной версией происшествия считается нарушение техники безопасности. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.
Напомним, что 22 октября на заводе в Копейске Челябинской области произошёл взрыв. К ликвидации последствий были привлечены все оперативные службы, развернут штаб для координации действий. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Родственникам погибших выплатят по 10 млн рублей, а пострадавшие получат компенсации от 1 до 2 млн рублей в зависимости от тяжести травм.
