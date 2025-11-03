Реставрация превратилась в катастрофу: В центре Рима обрушилась часть средневековой башни, есть пострадавшие

В самом сердце Рима произошло чрезвычайное происшествие — обрушение исторической башни Торре-дей-Конти, в результате которого пострадали минимум четыре человека. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на спасательные службы.

Обстановка на месте обрушения башни в Риме. Видео © X / L4731058952407

Инцидент случился на территории знаменитых Императорских форумов при проведении реставрационных работ. Все пострадавшие являются рабочими, занятыми на реконструкции архитектурного памятника. По предварительным данным, один из строителей получил серьёзные травмы.

В Риме на Императорских форумах произошёл частичный обвал исторической башни. Фото © X / marconicolett11

При обрушении пострадали минимум четыре человека. Фото © X / marconicolett11

Обрушение произошло на глазах у многочисленных туристов. Разрушение конструкции произошло внутри башни, которая была частично окружена строительными лесами и защитными ограждениями.

В связи с чрезвычайной ситуацией движение транспорта в историческом центре города, и без того ограниченное, было полностью перекрыто. Введён запрет на пешеходное движение в районе обрушения. На месте происшествия оперативно работают спасательные службы, а также прибыли эксперты для оценки масштабов повреждений и установления причин катастрофы.

Строительство башни инициировал граф Ананьи Пьетро деи Конти в 850-х годах. В XIII веке она была расширена. Башня находилась во владении влиятельного рода Конти, чьи представители включали четырёх римских пап, одного антипапу и множество кардиналов.

