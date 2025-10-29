Россия и США
29 октября, 07:07

Шестиэтажный дом обрушился в Стамбуле, под завалами могут быть люди

Шестиэтажное жилое здание полностью обрушилось в районе Гюзеллер города Гебзе, расположенном примерно в 50 километрах от центра Стамбула. По данным телеканала NTV, в непосредственной близости от дома велись активные работы по строительству новой линии метрополитена.

Шокирующие кадры с места ЧП. Видео © Х / @the_big_shortt

Согласно оперативной информации, под завалами могут находиться люди. Мэр Гебзе Зиннур Бюйюкгез в эфире уточнил, что в здании проживали две семьи общей численностью семь человек. Телеканал AHaber также сообщает о возможном нахождении под обломками семьи из пяти-шести человек, включая детей.

Здание до обрушения. Фото © Х / @the_big_shortt

Здание до обрушения. Фото © Х / @the_big_shortt

На место происшествия немедленно выехали спасательные подразделения. Точное число пострадавших и возможных жертв устанавливается. Причины масштабного обрушения пока остаются неопределёнными.

Ранее сообщалось, что в центре Мадрида обрушилась часть здания, что привело к травмам не менее десяти человек. Постройка, где произошла трагедия, была возведена в 1965 году и в момент обрушения подвергалось ремонту с целью переоборудования в отель.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Х / @the_big_shortt

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
