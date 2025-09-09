Мессенджер MAX
9 сентября, 03:13

Отца погибших от дихлофоса в Сибири детей приговорили к двум годам условно

Назаровский городской суд Красноярского края вынес приговор 34-летнему Дмитрию Виноградову, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности четырём детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Мужчина приговорён к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Судебная экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало отравление инсектицидами системного действия. Суд учёл отсутствие умысла и признал деяние совершённым по неосторожности.

Отца погибших от дихлофоса четверых детей приговорили к двум годам условно. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Подростка из Нижнего Новгорода приговорили к восьми годам колонии за терроризм
Напомним, в сентябре 2024 года Виноградов обработал дом инсектицидом «Дихлофос», существенно превысив нормы расхода и нарушив инструкцию производителя. После обработки он не проветрил помещение в течение необходимого времени, не провёл влажную уборку. На следующий день все члены семьи были госпитализированы с острым отравлением, четверых детей спасти не удалось. В ходе процесса подсудимый отказался от дачи показаний против себя.

Дмитрий Виноградов. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Артём Гапоненко
