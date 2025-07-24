Отец детей, отравившихся дихлофосом под Красноярском, отказался от дачи показаний

Дмитрий Виноградов, отец четверых детей, погибших в результате отравления дихлофосом в Красноярском крае, воспользовался своим конституционным правом отказаться от дачи показаний против себя. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Адвокат Александр Гуртовенко объяснил, что его подзащитный не может психологически переносить повторное обсуждение обстоятельств трагедии. По словам защитника, в суде были оглашены ранее данные показания отца.

Напомним, что инцидент произошёл в сентябре 2024 года в селе Красная Сопка, где от отравления погибли четверо детей. Следствие считает, что Виноградов нарушил правила использования инсектицида при обработке квартиры. В ноябре того же года родился пятый ребёнок, который скончался в феврале 2025 года. При этом защита оспаривает выводы следствия, утверждая, что причина смерти детей требует дополнительного изучения. В июле судмедэксперты подтвердили первоначальное заключение о смерти от интоксикации ядохимикатом.