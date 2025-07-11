Судмедэксперт подтвердила данные экспертизы о гибели четырёх детей под Красноярском

Напомним, что трагедия случилась в сентябре 2024 года в Красной Сопке — многодетная семья отравилась: четверо детей погибли, родителей доставили в больницу. По версии следствия, отец семейства не соблюдал меры безопасности при распылении дихлофоса в квартире, что привело к интоксикации парами средства. Яд был выявлен в крови детей. Мама на тот момент была на последнем месяце беременности. Малыш появился на свет в ноябре 2024 года, но в феврале он скончался. При этом обвиняемый намерен судиться с производителем дихлофоса.