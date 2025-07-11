Судмедэксперт подтвердила данные экспертизы о гибели четырёх детей под Красноярском
Эксперты подтвердили, что смерть детей в Красной Сопке была вызвана дихлофосом
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Причиной смерти четверых детей в селе Красная Сопка Красноярского края стало отравление дихлофосом. Судмедэксперт подтвердила это заключение экспертной комиссии в ходе судебного заседания, сообщает краевая прокуратура.
«Допросили судебного-медицинского эксперта-химика. Она подтвердила выводы экспертной комиссии о причине смерти детей — остром отравлении инсектицидами (синтетическими перитроидами) системного действия», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.
На заседании были озвучены схожие результаты экспертизы, проведённой судмедэкспертом-токсикологом. Обвинение предоставило все имеющиеся доказательства. Допрос обвиняемого — отца умерших четверых детей Дмитрия Виноградова — запланирован на следующее заседание, которое состоится 24 июля.
Напомним, что трагедия случилась в сентябре 2024 года в Красной Сопке — многодетная семья отравилась: четверо детей погибли, родителей доставили в больницу. По версии следствия, отец семейства не соблюдал меры безопасности при распылении дихлофоса в квартире, что привело к интоксикации парами средства. Яд был выявлен в крови детей. Мама на тот момент была на последнем месяце беременности. Малыш появился на свет в ноябре 2024 года, но в феврале он скончался. При этом обвиняемый намерен судиться с производителем дихлофоса.