Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 09:56

Судмедэксперт подтвердила данные экспертизы о гибели четырёх детей под Красноярском

Эксперты подтвердили, что смерть детей в Красной Сопке была вызвана дихлофосом

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Причиной смерти четверых детей в селе Красная Сопка Красноярского края стало отравление дихлофосом. Судмедэксперт подтвердила это заключение экспертной комиссии в ходе судебного заседания, сообщает краевая прокуратура.

«Допросили судебного-медицинского эксперта-химика. Она подтвердила выводы экспертной комиссии о причине смерти детей — остром отравлении инсектицидами (синтетическими перитроидами) системного действия», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

На заседании были озвучены схожие результаты экспертизы, проведённой судмедэкспертом-токсикологом. Обвинение предоставило все имеющиеся доказательства. Допрос обвиняемого — отца умерших четверых детей Дмитрия Виноградова — запланирован на следующее заседание, которое состоится 24 июля.
Виновата инструкция? Новый поворот появился в деле погибших от дихлофоса четырёх детей
Виновата инструкция? Новый поворот появился в деле погибших от дихлофоса четырёх детей

Напомним, что трагедия случилась в сентябре 2024 года в Красной Сопке — многодетная семья отравилась: четверо детей погибли, родителей доставили в больницу. По версии следствия, отец семейства не соблюдал меры безопасности при распылении дихлофоса в квартире, что привело к интоксикации парами средства. Яд был выявлен в крови детей. Мама на тот момент была на последнем месяце беременности. Малыш появился на свет в ноябре 2024 года, но в феврале он скончался. При этом обвиняемый намерен судиться с производителем дихлофоса.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar