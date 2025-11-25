Турист из Новосибирска оказался пленником затопленного отеля в Таиланде вместе с другими гостями

Российский турист из Новосибирска оказался в ловушке в затопленном отеле New Season Square в тайской провинции Сонгкхла. Вместе с ним и ещё около 50 гостей, включая детей, люди не могут покинуть здание уже четвёртые сутки из-за масштабного наводнения, сообщает Mash.

Наводнение в Тайланде. Видео © X / theinformant_x

Среди застрявших — трое иностранцев: 50-летний Евгений из Новосибирска, американец и канадка. У них остался лишь небольшой запас воды, кофе, сахара и портативная горелка, хотя отель по-прежнему предоставляет горячее питание. Первый этаж полностью ушёл под воду, а гости собрались на третьем и седьмом этажах, где пока работает генератор.

Внутренний двор отеля. Фото © Telegram / Mash

Главная проблема — многие азиатские туристы не умеют плавать, поэтому не могут покинуть здание самостоятельно. Чтобы привлечь внимание спасателей, люди разобрали часть кровли и вывесили красную футболку, но лодок до сих пор не видно. По словам Евгения, слышны только вертолёты. В соседних зданиях второй день нет электричества и связи, из-за чего подать сигнал SOS невозможно.

Юг Таиланда затопило со вчерашнего дня: в городе Хатъяй вода поднялась до уровня первых этажей. Местные власти эвакуируют жителей, но техники и спасателей не хватает. Помощь в вызволении оказывают тайские военные.

Стихия разбушевалась и во Вьетнаме, где из-за наводнений погиб 41 человек, девять числятся пропавшими без вести. Особенно пострадали провинции Даклак, Зялай и Кханьхоа: разрушены 167 домов, затоплено свыше 52 тысяч жилищ, уничтожено более 13 тысяч гектаров посевов, тысячи деревьев и десятки гектаров водоёмов, а также погибло свыше 30 тысяч голов скота и птицы.