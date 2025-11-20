Российские туристы застряли на мосту во Вьетнаме из-за сильного наводнения

Российские туристы оказались в сложной ситуации на мосту во Вьетнаме из-за разлива реки. Группа из 20 человек не может сдвинуться с места уже сутки. Мост почти полностью затоплен, а уровень воды продолжает подниматься.

Наводнение во Вьетнаме. Видео © X / Arab_Storms

Туристы выехали на экскурсию из Нячанга в Дананг вечером 17 ноября и планировали вернуться 18 ноября. Ночью автобус остановился из-за наводнения. Об этом пишет телеграм-канал «База».

В группе находятся подростки 14 лет и несколько людей с диабетом. У некоторых туристов вскоре должны состояться рейсы в Россию. Пассажирам удалось дозвониться только до консульства в Дананге. На кадрах с высоты видно, что половина местной деревни ушла под воду по самые крыши.

Ранее Life.ru рассказывал, что число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна «Калмаэги» достигло 224 человек. По данным Управления гражданской обороны республики, пропавшими без вести числятся 109 граждан. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на острове Себу, где стремительные наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни 158 человек. Суммарное количество пострадавших по всей стране достигло 526 человек, а сотни тысяч филиппинцев были вынуждены экстренно покинуть свои дома в поисках безопасности.