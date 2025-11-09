На Филиппинах бушует новый супертайфун «Фунг-Вонг», эвакуировано более 100 тысяч человек

На Филиппинах из-за приближающегося супертайфуна «Фунг-Вонг» эвакуированы более 100 тысяч человек. Ветер может достигать скорости до 64 м/с, а в стране уже отменены сотни авиарейсов. Об этом сообщило агентство Reuters.

На Филиппинах бушует новый супертайфун «Фунг-Вонг», эвакуировано более 100 тыс.. Видео © Х / clark / Mykiru Isyusero

«Более 100 тыс. человек эвакуированы из восточных и северных регионов Филиппин из-за приближающегося супертайфуна», — говорится в материале.

Стихия ожидается на территории республики в воскресенье. Власти прогнозируют скорость ветра более 51 м/с с порывами до 64 м/с. Для предотвращения трагедий отменено свыше 300 внутренних и международных рейсов. Управление гражданской обороны напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и следовать указаниям спасательных служб.

Между тем число погибших из-за разрушительного тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах возросло до 224 человек, ещё 109 считаются пропавшими без вести. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на острове Себу, где наводнения, вызванные проливными дождями, унесли 158 жизней. Всего по стране пострадали 526 человек, а сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.