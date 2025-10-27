Вулкан Тааль начал извергаться на Филиппинах

На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль. Он вулкан расположен на острове Лусон в 50 километрах от столицы страны Манилы. Шлейф из пара, дыма и камней поднялся на высоту 1200 метров. Об этом сообщает пресс-служба института PHIVOLCS

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах. Видео © X / ZoomCenter / Lazikkkk / WeatherMonitors

На данный момент известно о трёх крупных фреатических выбросах, при которых раскалённая магма контактировала с большим количеством воды.

Местные власти объявили первый уровень тревоги. Специалисты рекомендуют держаться подальше от кратера и опасной зоны. В нескольких близлежащих населённых пунктах выпал вулканический пепел. Эксперты отмечают, что в ближайшее время возможны новые выбросы пара и дыма.

Вулкан Тааль (высота 311 метров) считается одним из самых активных на Филиппинах. Его извержения относятся к одним из самых мощных в истории и начались ещё с середины XVI века.

Ранее Life.ru сообщал, как 18 октября гавайский вулкан Килауэа изверг рекордный фонтан лавы выше Эйфелевой башни. Фонтаны раскалённой лавы поднялись на 1500 футов, что стало максимальным показателем за весь период текущей вулканической активности