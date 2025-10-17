Вулкан-«зомби» пробудился в Иране после 710 тысяч лет покоя

Учёные обнаружили признаки активности у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, который считался потухшим около 710 тысяч лет. По данным Daily Mail, вершина вулкана поднялась на 9 сантиметров всего за десять месяцев — с 2023 по 2024 год.

Специалисты объясняют это накоплением горячих жидкостей и газов под поверхностью или проникновением магмы в глубинные слои. В 2024 году местные жители также сообщали о выбросах дыма и пепла — всё это указывает на возможное возобновление вулканической активности. Ведущий автор исследования, вулканолог Пабло Гонсалес, заявил, что Тафтан необходимо считать не потухшим, а спящим вулканом.

«Это не повод для паники, но сигнал для властей Ирана уделить больше внимания наблюдению за Тафтаном», — заявил учёный.

По оценке исследователей, из вентиляционных отверстий вулкана ежедневно выделяется около 20 тонн диоксида серы, а также водяной пар, сероводород и фтористый водород. Он находится в провинции Систан и Белуджистан, примерно в 160 километрах от города Захедан, недалеко от границы с Пакистаном.

