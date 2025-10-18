Гавайский вулкан Килауэа изверг рекордный фонтан лавы выше Эйфелевой башни

На гавайском вулкане Килауэа зафиксирован рекордный выброс лавы, достигший высоты более 450 метров во время ночного извержения 18 октября. Об этом сообщает информационное издание Hawaii News со ссылкой на данные Геологической службы США. Учёные отмечают, что это уже 35-й эпизод активизации Килауэа с декабря 2024 года, а продолжительность текущей фазы извержения может составить от шести до восьми часов.

Гавайский вулкан Килауэа выбросил лаву на рекордную высоту 450 м. Видео © Х / Weather Monitor

По информации специалистов, фонтаны раскалённой лавы поднялись на 1500 футов, что стало максимальным показателем за весь период текущей вулканической активности. Одновременно с этим пепловое облако достигло высоты 4,8 километра, а на близлежащих территориях выпали вулканические осадки в виде стеклянных волокон, известных как «волосы Пеле».

Ранее учёные зафиксировали признаки пробуждения вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, который считался потухшим около 710 тысяч лет. За десять месяцев (2023-2024 гг.) вершина вулкана поднялась на 9 сантиметров, что специалисты объясняют накоплением горячих жидкостей и газов или проникновением магмы в глубинные слои. В 2024 году местные жители наблюдали выбросы дыма и пепла, что подтверждает возможное возобновление активности.