Мощное наводнение во Вьетнаме унесло жизни уже 41 человека

Во Вьетнаме стремительно растёт число жертв наводнений. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в провинциях Даклак и Кханьхоа, где стихия привела к масштабным разрушениям. На данный момент число погибших составляет 41 человек, пишет портал VnExpress.

Наводнения во Вьетнаме. Видео © Х / Top_Disaster

Девять жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Наводнения повредили 167 домов и затопили более 52 тысяч жилищ. Сильнее всего пострадали Даклак, Зялай и Кханьхоа. Вода уничтожила свыше 13 тысяч гектаров посевов, тысячи деревьев, десятки гектаров водных хозяйств, а также привела к гибели более 30 тысяч голов скота и птицы.

Из-за стихийного бедствия во Вьетнаме российские туристы оказались в сложной ситуации на мосту. Группа из 20 человек не может сдвинуться с места уже сутки. Мост почти полностью затоплен, а уровень воды продолжает подниматься.