Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 14:25

Мощное наводнение во Вьетнаме унесло жизни уже 41 человека

Во Вьетнаме стремительно растёт число жертв наводнений. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в провинциях Даклак и Кханьхоа, где стихия привела к масштабным разрушениям. На данный момент число погибших составляет 41 человек, пишет портал VnExpress.

Наводнения во Вьетнаме. Видео © Х / Top_Disaster

Девять жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Наводнения повредили 167 домов и затопили более 52 тысяч жилищ. Сильнее всего пострадали Даклак, Зялай и Кханьхоа. Вода уничтожила свыше 13 тысяч гектаров посевов, тысячи деревьев, десятки гектаров водных хозяйств, а также привела к гибели более 30 тысяч голов скота и птицы.

До 18 выросло число жертв супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах
До 18 выросло число жертв супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах

Из-за стихийного бедствия во Вьетнаме российские туристы оказались в сложной ситуации на мосту. Группа из 20 человек не может сдвинуться с места уже сутки. Мост почти полностью затоплен, а уровень воды продолжает подниматься.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Х / Top_Disaster

Полина Никифорова
  • Новости
  • Вьетнам
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar