Антипод Малышевой: Почему зрители до сих пор тоскуют по солнечному теледоктору Юлии Белянчиковой

Как математический гений создал главного врача СССР

Юлия Белянчикова родилась 12 июля 1940 года в Москве, в семье, которая во многом предопределила судьбу девочки. Её мать, Мария Ивановна, работала врачом, поэтому неудивительно, что и дочь решила пойти по её стопам.

Несмотря на сильную тягу к медицине, после школы Белянчикова поступила на механико-математический факультет Московского государственного университета — ей легко давалась математика, и её мать поначалу не поддерживала медицинские амбиции дочери, опасаясь тяжёлой врачебной жизни. Однако уже через год Юлия пересмотрела своё решение: она перевелась в Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова, где стала обучаться по специальности «лечебное дело».

После получения диплома Юлия Белянчикова устроилась работать в Центральный институт переливания крови, где числилась младшим научным сотрудником. Параллельно она училась в аспирантуре, проявляла интерес к науке и регулярно отправляла на публикацию в научных журналах свои труды — не просто как медик, но и как переводчик статей, поскольку хорошо владела английским языком.

Юлия видела в медицине не просто профессию, а путь служения людям. Белянчикова впоследствии признавалась, что с детства мечтала быть врачом, несмотря на сомнения окружающих, и была готова работать санитаркой или медсестрой, лишь бы приносить пользу обществу. Её стремление к знаниям и сострадание к людям стали ключевыми чертами, которые позднее проявились в её телевизионной карьере: она смогла донести сложные медицинские темы простым языком и сделать медицину доступной миллионам советских граждан.

«Я не телеведущая». Почему главный доктор страны сначала отказывалась от популярности

Телевизионная карьера Юлии Белянчиковой началась практически случайно. На международном конгрессе по переливанию крови, где она присутствовала как медик, организаторы пригласили её выступить переводчиком. Во время съёмок делегации члены съёмочный группы программы «Здоровье» обратили внимание на её манеру общения: скромную, но уверенную, доброжелательную, понятную. Тогда ей предложили попробовать себя в роли телеведущей.

Первоначально Белянчикова долго отказывалась: она не чувствовала себя прирождённой телеведущей и считала, что её место — в науке и клиниках. Однако телевизионщики проявили настойчивость и пригласили женщину в телецентр «Останкино» якобы на экскурсию. Оказавшись в телецентре, Белянчикова вновь получила предложение о сотрудничестве, на этот раз она отказаться уже не смогла. Первый эфир программы «Здоровье» с её участием вышел на телеэкранах 23 февраля 1969 года.

Её формат был для той эпохи инновационным: ведущая говорила просто и доступно о лекарствах, методах лечения, сложных медицинских терминах — так, чтобы обычный человек мог понять. Благодаря этому передача довольно быстро завоевала доверие зрителей. За годы её работы поток писем от телезрителей вырос с десятков в месяц до тысяч: если в начале было около 60 писем в месяц, то спустя годы — десятки тысяч. Из-за этого даже пришлось нанимать нескольких врачей, которые отвечали бы на письма телезрителей.

Более 20 лет Белянчикова оставалась бессменной ведущей программы. Она не просто давала советы, она действительно выступала «семейным доктором страны»: ей доверяли, присылали письма, просили помочь. За это время «Здоровье» стало одной из самых популярных программ на советском телевидении.

Кроме телевидения Юлия Белянчикова занималась журналом «Здоровье» — она была главным редактором издания, где публиковались научно-популярные материалы и советы врачей. В 1992 году программу закрыли в связи с кардинальным изменением сетки вещания. Но она не ушла из медиасферы: в 1990-е Белянчикова вела другие медицинские программы — «Медицинское обозрение», «Город. Здоровье», «Здоровое утро» — и даже стала радиоведущей.

Ведущая телепередачи «Здоровье» врач Юлия Белянчикова на съёмках программы. В редакцию приходили мешки писем. Фото © РИА «Новости» / Олег Макаров

«Дело Белянчиковой». Как покушение на ведущую «Здоровья» потрясло страну

Осень 1994 года стала тяжёлым временем для Юлии Белянчиковой. Она пострадала от действий грабителя, который проник в её квартиру. Телеведущая получила сильный удар по голове и была госпитализирована с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

После произошедшего восстановление её физического и психического здоровья заняло значительное время. Из-за такой травмы многие потеряли бы силы и мотивацию, но Белянчикова проявила поразительную стойкость: она вернулась к работе уже в 1995 году.

Тем не менее данное нападение стало серьёзным потрясением для неё. Столкнувшись со смертельной опасностью, она не отказалась от своей миссии. В её интервью и воспоминаниях часто звучала мысль о том, что телезрители — это не просто зрители, а пациенты, которым нужна поддержка, понимание и настоящая забота. В 2006 году Белянчиковой вручили премию «Телегранд» — «За высокое профессиональное мастерство и большой личный вклад в популяризацию здорового образа жизни на телевидении».

Как уходила эпоха. Последние, самые тяжёлые испытания Белянчиковой

Но на этом испытания для народной любимицы не закончились. Вскоре ей пришлось пережить кончину отца, который был для телеведущей одним из самых близких людей. Но, не успев оправиться после утраты, она попала в автокатастрофу. Эти два события ещё больше пошатнули состояние здоровья телеведущей.

Белянчикова вновь оказалась на больничной койке, а период её восстановления опять занял достаточно длительное время.

В 2011 году 70-летняя Белянчикова неудачно упала. Телеведущую госпитализировали с диагнозом «перелом шейки бедра». Лечение шло тяжело, потребовалось хирургическое вмешательство. Телеведущей сделали операцию, но её ослабший организм не перенёс последствий. 5 июня 2011 года Юлия Белянчикова умерла. Её вдовец, Юрий, умер в 2022 году.

Ведущие телевизионных программ о медицине и здоровье Юлия Белянчикова и Елена Малышева. Фото © РИА «Новости» / Владимир Вяткин

