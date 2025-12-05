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Опубликовано 5 декабря 2025, 21:29

В Госдуме обсуждают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

В Госдуме начали обсуждать возможность предоставления отсрочки от срочной службы выпускникам колледжей и вузов. Об этом сообщила РИА «Новости» вице-спикер палаты Виктория Абрамченко.

По её словам, ежегодно около 800 тысяч молодых специалистов призываются сразу после получения диплома, и многие из них затем не возвращаются к полученной профессии. Это наносит удар по кадровому обеспечению экономики.

Абрамченко считает, что отсрочка на один-два года позволит выпускникам закрепиться в отрасли и применить знания на практике. Она подчеркнула, что вопрос требует широкого экспертного обсуждения, а на его важность ранее обращал внимание президент.

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Тем временем в Европе всерьёз задумались о возвращении к армии с призывным набором. Так Минобороны Литвы уже заявляло о намерении вернуть обязательную службу. Опубликованный план на 2026 год предполагает призыв около 5 тысяч человек, большинство из которых отслужат девять месяцев. В программе будут участвовать как классические призывники, так и молодые люди с профессиональными навыками, которые пройдут укороченную подготовку по IT-специальностям, кибербезопасности и управлению беспилотниками. Первые списки призывников начнут формировать в январе 2026 года.

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Юрий Лысенко
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