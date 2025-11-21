Россия и США
Регион
21 ноября, 12:12

В Европе назвали ненормальным французского генерала за призыв готовиться «терять детей» в войне с РФ

Обложка © ТАСС / ЕРА / BENOIT TESSIER / POOL

Заявление начальника генштаба Франции Фабьена Мандона о России шокировало финского эксперта. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X назвал французских военных «совершенно ненормальными».

Поводом стала речь генерала, где он заявил, что Франция должна быть готова «терять своих детей» для сдерживания якобы исходящей от Москвы угрозы. Эта риторика вызвала резкую критику.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. По мнению российских властей, Запад использует образ «российской угрозы» для отвлечения внимания от внутренних проблем.

«Дети не поедут умирать на Украину»: Париж объяснил слова штаба обороны

Напомним, что на выступлении перед мэрами Мандон также говорил о возможных экономических трудностях из-за переориентации на оборону. Он поставил перед армией цель быть готовой через 3-4 года, но потребовал от нации «силы духа согласиться навредить себе».

