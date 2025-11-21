Заявление начальника генштаба Франции Фабьена Мандона о России шокировало финского эксперта. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X назвал французских военных «совершенно ненормальными».

Поводом стала речь генерала, где он заявил, что Франция должна быть готова «терять своих детей» для сдерживания якобы исходящей от Москвы угрозы. Эта риторика вызвала резкую критику.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. По мнению российских властей, Запад использует образ «российской угрозы» для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Напомним, что на выступлении перед мэрами Мандон также говорил о возможных экономических трудностях из-за переориентации на оборону. Он поставил перед армией цель быть готовой через 3-4 года, но потребовал от нации «силы духа согласиться навредить себе».