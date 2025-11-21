Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 ноября, 11:02

«Дети не поедут умирать на Украину»: Париж объяснил слова штаба обороны

Брежон ответила на слова Мандона о готовности терять детей на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Во Франции разразился скандал после заявления начальника генштаба Фабьена Мандона о том, что страна должна быть готова «терять своих детей» ради сдерживания России. Официальный представитель правительства Мод Брежон поспешила разъяснить слова генерала.

«Давайте проясним: наши дети, в том смысле, в котором мы это понимаем, не поедут воевать и умирать на Украине… У нас есть профессиональная армия», рассказала Брежон в эфире телеканала TF1.

В Госдуме отмерили четыре года для предотвращения войны России и НАТО
Напомним, что на выступлении перед мэрами Мандон также говорил о возможных экономических трудностях из-за переориентации на оборону. Он поставил перед армией цель быть готовой через 3-4 года, но потребовал от нации «силы духа согласиться навредить себе».

