«Дети не поедут умирать на Украину»: Париж объяснил слова штаба обороны
Брежон ответила на слова Мандона о готовности терять детей на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / barmalini
Во Франции разразился скандал после заявления начальника генштаба Фабьена Мандона о том, что страна должна быть готова «терять своих детей» ради сдерживания России. Официальный представитель правительства Мод Брежон поспешила разъяснить слова генерала.
«Давайте проясним: наши дети, в том смысле, в котором мы это понимаем, не поедут воевать и умирать на Украине… У нас есть профессиональная армия», — рассказала Брежон в эфире телеканала TF1.
Напомним, что на выступлении перед мэрами Мандон также говорил о возможных экономических трудностях из-за переориентации на оборону. Он поставил перед армией цель быть готовой через 3-4 года, но потребовал от нации «силы духа согласиться навредить себе».
