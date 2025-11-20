В Госдуме отмерили четыре года для предотвращения войны России и НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim
Член Комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев высказал предположение о сроках возможного военного противостояния с НАТО. В интервью NEWS.ru парламентарий заявил, что у РФ осталось около четырёх лет для принятия превентивных мер по предотвращению полномасштабного конфликта с Североатлантическим альянсом.
«Европа готовится к войне с Россией. Западные стратеги отводят четыре года на подготовку НАТО. Поэтому у нас есть это время на принятие всех мер, чтобы эта война ни в коем случае не была для нас очень трудной и тяжёлой», — пояснил Соболев.
Депутат подчеркнул, что Запад открыто демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту, что требует адекватных ответных действий.
Соболев призвал к срочному наращиванию мощи армии, модернизации оборонной промышленности и созданию надёжных гарантий от внешней агрессии. По его словам, эти меры необходимы для того, чтобы в идеале отпугнуть НАТО от нападения на Россию, а в случае наихудшего сценария — обеспечить готовность российских войск к отражению атаки на любом фронте.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о вероятности полномасштабной войны между Россией и НАТО в ближайшие годы. Он подчеркнул необходимость для стран альянса готовиться к такому сценарию. В Кремле отреагировали на эти заявления, отметив рост милитаристской риторики в Европе.
