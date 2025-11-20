В Госдуме отмерили четыре года для предотвращения войны России и НАТО

Член Комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев высказал предположение о сроках возможного военного противостояния с НАТО. В интервью NEWS.ru парламентарий заявил, что у РФ осталось около четырёх лет для принятия превентивных мер по предотвращению полномасштабного конфликта с Североатлантическим альянсом.

«Европа готовится к войне с Россией. Западные стратеги отводят четыре года на подготовку НАТО. Поэтому у нас есть это время на принятие всех мер, чтобы эта война ни в коем случае не была для нас очень трудной и тяжёлой», — пояснил Соболев.