Штаб обороны Франции призвал готовиться «терять детей» в войне с Россией

Начальник Генштаба Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что страна должна быть готова к жертвам для сдерживания России. По его словам, французам необходимо согласиться на экономические трудности и даже гибель своих детей ради противостояния с Москвой.

«Если наша страна дрогнет, потому что она не готова согласиться терять своих детей, страдать экономически... значит мы находимся под угрозой», — подчеркнул генерал.

Он поставил перед армией цель быть готовой через 3-4 года, но потребовал от нации «силы духа согласиться навредить себе». Мандон также признал, что Франция обладает достаточными экономическими и демографическими ресурсами, но сомневается в готовности общества поддержать масштабные военные приготовления.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали декларацию о поставках Киеву военного оборудования, включая истребители Rafale. Соглашение, рассчитанное на десятилетний срок, предполагает многоэтапные поставки самолётов.