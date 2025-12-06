В Госдуме обозначили день первого повышения пособий и пенсий миллионов россиян в 2026 году

Первые повышения социальных выплат в России в 2026 году произойдут уже 1 января, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, страховая пенсия для более чем 38 миллионов россиян будет проиндексирована на 7,6%.

Кроме того, с 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда, который достигнет 27 093 рублей. Это увеличение автоматически повлияет на размер связанных с МРОТ социальных пособий: по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также на алиментные обязательства.

«Самыми первыми получат повышение те, кто привык получать зарплату с 1 по 11 число месяца. Так как по общему правилу все выплаты, которые приходятся на выходные и праздничные дни, производятся в последний рабочий день, то 30 декабря, в последний рабочий день 2025 года, люди уже получат повышенные выплаты», — отметила парламентарий в беседе с «Лентой.ру».