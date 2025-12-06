Коллективный Запад слишком усердно пытался ослабить Россию и затянуть украинский конфликт, что вылилось для него в собственную уязвимость. Об этом заявил турецкий публицист Исмаил Капан в колонке для издания Türkiye.

«Запад просчитался в своих ожиданиях и сталкивается с последствиями собственной стратегии давления на Москву», — подчеркнул он.

По его словам, Анкара с начала конфликта прилагала дипломатические усилия на установление мира, тогда как западные страны вовсю стремились раскачать ситуацию и усугубить конфликт. В итоге европейские лидеры во главе с США сами оказались заложниками своих действий, уточнил эксперт. Пытаясь нанести поражение Москве, Запад оказался в слабом положении, резюмировал он. По его мнению, сейчас в Европе и Вашингтоне начали понимать последствия своей политики, но уже слишком поздно предаваться сожалениям.

Ранее издание The Telegraph написало, что политическая позиция Владимира Зеленского резко ослабла после серии скандалов и неудач. По оценке британского издания, прошедшая неделя стала для Киева одной из самых тяжёлых. Обозреватель указывает, что судьба главы киевского режима фактически решается за кулисами мирного процесса, и он может не досидеть до финала конфликта в должности.