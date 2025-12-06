FT: Изъятие активов России подорвёт доверие к евро как к резервной валюте

Планируемое Евросоюзом изъятие замороженных российских активов создаёт серьёзные риски для устойчивости евро в роли мировой резервной валюты. Об этом, ссылаясь на мнения экспертов, пишет издание Financial Times.

В настоящее время активы, номинированные в евро, формируют около 20% мировых валютных резервов центральных банков, что ставит европейскую валюту на второе место после доллара (около 60%). Однако решение о конфискации средств РФ может подорвать доверие инвесторов и побудить их сокращать вложения в европейские ценные бумаги.

Как заявил представитель одной из инвестиционных компаний Кевин Тозе, изъятие активов «поставит под вопрос резервный статус» евро. Другой эксперт, Кристиан Копф, назвал возможную конфискацию «крайне чувствительным вопросом». По его словам, если Евросоюз хочет сохранить статус «тихой гавани» для инвесторов, то «он не должен вмешиваться в права собственности». Таким образом, политический шаг ЕС может иметь долгосрочные негативные последствия для финансовой привлекательности и стабильности единой европейской валюты.